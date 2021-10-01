Венгрия с 1 октября будет получать газ через Турцию, а не Украину

С начала новых газовых суток (07:00) 1 октября остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Об этом Укринформу сообщили в ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн м куб. в сутки», — сообщили в пресс-службе компании.

В ОГТСУ напоминают, что с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объёме 4,5 млрд куб. м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через Турецкий поток.

С учётом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путём виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путём поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объёмы торговли между компаниями обеих стран за последние годы», — прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

В ОГТСУ также отметили, что наблюдающаяся сейчас монополизация газовых маршрутов Газпромом ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности.

«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», — подчеркнул Макогон.

Таким образом. несмотря на декларации США и Германии о необходимости сохранения транзита через Украину, Газпром продолжает уменьшать его объёмы по территории нашей страны.

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