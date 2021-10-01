Жителям Украины, у которых в месяц нагорает до 250 кубов света, уменьшен тариф

С 1 октября вступило в силу решение Кабинета Министров о снижении тарифа на электроэнергию для населения, потребляющего до 250 кВт-час. в месяц, до 1,44 грн за киловатт.

Соответствующее постановление №859 было принято правительством 11 августа 2021 года.

Для населения, потребляющего более 250 кВт-час в месяц, цена электроэнергии остаётся неизменной и составляет 1,68 грн за киловатт. При этом до конца отопительного сезона тарифы меняться не будут.

Как сообщала Одесса News, Кабмин с 1 января 2021 года отменил льготные 100 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей.

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