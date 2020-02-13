Поживём — увидим: Премьер обещает в феврале самую низкую платёжку по газу за зиму

За февраль 2020 года жители Украины получат платёжки за газ и тепло с самыми низкими за всю зиму тарифами.

Об этом 12 февраля во время брифинга по результатам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

«Цены на газ после января продолжают снижаться. В феврале платёжка будет самой низкой за всю зиму», — рассказал Гончарук.

По словам Премьер-министра, в феврале тариф снизится и будет ниже, чем в декабре.

«Сейчас в январе по сравнению с декабрём платёжка будет немного выше: объём потребления увеличился, цена на рынке выросла. Мы смотрим на все эти платёжки, собираем информацию по всей Украине», — отметил Гончарук.

Он напомнил, что правительство предоставило местным властям инструмент, чтобы снизить цену на тепло для конечного потребителя.

«Мы дали возможность местной власти максимально снизить платёжку, учесть реальную цену на газ, а не ту, которая когда-то была заложена в тарифе. Сейчас мы провели работу со всеми регионами и местными властями, чтобы они услышали наш призыв и максимально его учли», — сказал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что в декабре около 120 городов снизили сумму в платёжках.

«Это не вся Украина. Определённые города не пошли на уступки по разным причинам, но мы с каждым из них в диалоге», — отметил Гончарук.

Как сообщала Одесса News, 26 декабря 2019 года Кабинет министров обнародовал постановление, разрешающее теплопоставщикам пересчитывать платёжки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платёжке за тепло до 30%.