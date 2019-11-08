Морские порты могут передать в концессию

Государство рассматривает возможность передачи в концессию украинских аэропортов и морских портов, что позволит привлечь для их развития средства бизнеса.

Об этом 7 ноября заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

«Действительно, рассматриваем возможность передачи в концессию украинских аэропортов и портов. Это даст возможность привлечь для их развития средства бизнеса. Как это может выглядеть? Например, государство строит взлётно-посадочную полосу, а бизнес строит терминал и другую инфраструктуру. Такая же логика и для портов, когда государство выполняет дноуглубительные работы, а терминалы и другую инфраструктуру, необходимую для перегрузки — бизнес», — отметил Гончарук.

Он также добавил, что вопрос передавать или нет в концессию объекты будет приниматься непосредственно при участии громады города.