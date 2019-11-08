В Одесском медине собираются объявить забастовку

На конференции работников Одесского национального медицинского университета 7 ноября приняли решение создать комитет по подготовке забастовки сотрудников.

Как сообщают одесские СМИ, возглавила комитет заведующая кафедры анатомии человека Елена Аппельханс.

По её словам, в ближайшее время комитет изучит вопрос целесообразности проведения забастовки, подготовит требования бастующих. Дата начала предполагаемой забастовки и её формат пока не называются.

Против забастовки открыто выступили лишь единицы. На конференции присутствовала малая часть многотысячного коллектива вуза — всего 137 человек.

С помощью забастовки в ОНМедУ планируют добиться от Минздрава разблокирования счетов вуза. В Минздраве же соглашаются начать выплаты зарплат и стипендий лишь в том случае, если в медине признают назначенного из Киева руководителя — Константина Аймедова.

Аймедов был назначен исполняющим обязанности ректора в июле 2018 года — после того, как распоряжением министра Ульяны Супрун с этой должности был уволен Валерий Запорожан. Однако представители вуза обратились в суд с просьбой признать приказ Супрун незаконным. В рамках обеспечения иска также было получено решение временно запретить МОЗ принимать какие–либо кадровые решения, связанные с назначением руководства учебного учреждения. Окружной административный суд Киева отказался назначить Аймедова ректором.

Параллельно в вузе выбрали временного руководителя — главу профкома вуза, профессора Юрия Сухина, который в настоящее время имеет официальные полномочия руководителя вуза. В МОЗ продолжают финансовую блокаду учебного учреждения, утверждая, что Сухин не имеет права подписывать документы, в частности, зарплатные ведомости. Соответственно, госказначейство отказывается выдавать Медину деньги.

Новое руководство Минздрава продолжает политику прежнего.

Фото: Думская