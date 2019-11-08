Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября задекларировал почти миллион гривен дохода от сдачи в аренду имущества.

Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, Зеленский получил 902 454 гривни дохода от сдачи имущества в аренду иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин.



При этом в документе не уточняется, что это за имущество.

Как сообщала Одесса News, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании одесским городским головой Геннадием Трухановым.