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Зеленский подписал указ об усилении контроля за игорным бизнесом

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

Соответствующий Указ №234/2024 обнародован на сайте Главы государства.

В документе отмечается, что в соответствии со статьёй 107 Конституции Украины в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

Указом, в частности, предусмотрено ограничить рекламу онлайн-казино; определить лимиты игры в неделю и лимиты затрат; ввести систему онлайн-мониторинга; блокировать нелегальные вебсайты азартных игр; ввести ограничения для военных; СБУ провести проверки организаторов азартных игр.

Контроль за исполнением решения СНБО, введённого в действие этим Указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщала Одесса News, по информации народного депутата Украины из Одессы Алексея Гончаренко, 9 из 10 солдат ВСУ на передовой проигрывают заработанные деньги в онлайн-казино.

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