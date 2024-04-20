Пентагон готов сразу передать Украине военную помощь после голосования в Конгрессе

США оперативно отправят Украине новый пакет военной помощи, как только американский Конгресс одобрит соответствующий законопроект.

Об этом на брифинге 19 апреля сообщил спикер Пентагона Пет Райдер, его цитирует в Х журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш.

По словам Райдера, как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате США, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений, который, кроме прочего, будет включать возможности ПВО и артиллерии.

«Так же, как мы делали в прошлом, мы можем действовать в течение нескольких дней. Пакет помощи, вероятно, будет включать такие вещи, как противовоздушная оборона и артиллерийские средства», – подчеркнул спикер минобороны США.

Politico со ссылкой на источники написало, что много американского оружия уже находится на складах в Европе и может быть немедленно отправлено в Украину. В частности, некоторые виды вооружения могут быть переданы через несколько дней, на другие – может уйти несколько недель.

Голосование по законопроекту о помощи Украине предполагается сегодня, 20 апреля, с 20 до 20.30 по киевскому времени.

Одесса News информировала, что Палата представителей опубликовала вечером 17 апреля текст законопроекта о помощи Украине, который внёс на рассмотрение спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон.

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