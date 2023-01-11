Узнать из первых уст правду о войне приехал в Одессу немецкий депутат

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко 10 января встретился с депутатом немецкого Бундестага, членом комитета по обороне Маркусом Фабером.

О подробностях встречи сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

Гость из Германии отметил, что для него этот визит в Украину и, в частности, в Одесскую область очень важен, поскольку он имеет возможность получить реальное представление о ситуации в стратегически важном городе на Чёрном море и узнать из первых уст о работе «Зерновой Инициативы».

«Ведь Фабер считает, что война России против Украины сейчас недостаточно освещается в немецких СМИ, и граждан Германии приходится эффективнее убеждать в том, что украинцы нуждаются в значительно большей поддержке. Именно для этого депутат Бундестага и посещает регионы Украины», — говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник Одесской ОВА выразил благодарность за помощь, которую Германия оказывает нашей стране и обратил внимание на необходимость поставки вооружения, которое позволит защитить и Украину, и ЕС.

Также Максим Марченко ознакомил Маркуса Фабера с последствиями ударов с использованием ракет и дронов-камикадзе, нанесённых российской армией непосредственно по территории Одессы и Одесской области, рассказал о нынешней ситуации безопасности и проинформировал о тех шагах, которые предпринимают областные власти для обеспечения жизнедеятельности региона в зимний период.

Стороны обсудили дальнейшую помощь немецкого правительства, которая необходима для усиления нашей обороны.

«Германия обещает поставить Украине боевые машины пехоты Marder. Но я убеждён, что мы должны сделать гораздо больше и предоставить всё возможное для Украины. Это касается и танков Leopard, потому что современные боевые танки – один из самых убедительных аргументов для российских войск», — заявил Маркус Фабер.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко провёл встречу с делегацией Французской Республики, прибывшей с визитом в Одесскую область, во главе с мэром города Гавра, бывшим премьер-министром Франции (2017-2020 гг.), главой партии Horizons Эдуаром Филиппом.

Фото: ООВА

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