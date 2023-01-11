Ещё 2 «уклониста» наивно полагали, что могут перехитрить одесских пограничников

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали организатора и его пособников при попытке незаконной переправки через государственную границу двух мужчин призывного возраста.

Как информирует 11 января Госпогранслужба, организаторами преступной схемы оказались местные жители Одесской области в возрасте 24, 31 и 37 лет.

«Для осуществления своей сделки мужчины зарегистрировали телеграмм-канал, которым и воспользовались два жителя Винницкой и Харьковской областей. За услуги незаконной переправки дельцы хотели от 1500 до 3800 долларов США с каждого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска у фигурантов дела были изъяты денежные средства в сумме 10300 долларов США, вероятно полученных от незаконных действий.

По признакам совершения уголовного правонарушения по статье 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Ликвидировать этот канал незаконной переправки лиц через госграницу помогали белгород-днестровским и подольским пограничникам сотрудники Управления миграционной полиции под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 2-х участников организованной группы из Болграда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Фото: Госпогранслужба

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