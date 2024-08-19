Одесским «уклонистам» не удалось спрятаться в подсолнухах приграничья

Пограничники Подольского отряда по полученной информации от одесских коллег обнаружили троих неизвестных, двигавшихся в сторону границы.

Как сообщает Госпогранслужба, во время преследования нарушители не реагировали на требования об остановке и предупредительных выстрелах, а наоборот — бросились в поле подсолнуха.

«Оператор дрона быстро обнаружил место их привала, куда немедленно направил наряд пограничников», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что маршрут в Молдову мужчинам, жителям Одессы, помог проложить администратор телеграмм-канала, который за свою работу получил по 1 тыс. долларов США с каждого нарушителя на свой криптокошелёк, а в случае удачного пересечения границы должен был получить ещё по 6, 5 тыс. долларов США.

За попытку незаконного пересечения и злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего ГПСУ в отношении нарушителей составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП и по ст.185-10 КУоАП соответственно. Дела направлены в суд.

Одесса News информировала о поимке пограничниками трёх поваров одесского ресторана при попытке незаконно пересечь украинско-молдовскую границу.

Фото и видео: Госпогранслужба

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