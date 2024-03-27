И в снег, и в ветер одесские «уклонисты» не прекращают штурмовать госграницу

Во время непогоды, в сильный дождь трое мужчин пробирались через государственную границу с территории Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что движение нарушителей, следовавших в направлении приднестровского региона Молдовы, обнаружили пограничники Подольского отряда с помощью беспилотника.

Мужчины спешили попасть в соседнюю страну, несмотря на сильный дождь, но промокнуть не успели, поскольку их быстро задержали пограничники.

Как выяснилось, трое «путешественников» неплохо ориентировались, так как заранее позаботились о своём маршруте. Для этого воспользовались предложением Telegram-канала, где по 100 000 гривен с каждого админ получил бы за предоставленные онлайн-указания по навигации.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд.

В Одесской области пограничники Морской охраны совместно с коллегами Белгород-Днестровского отряда также задержали нарушителей госграницы Украины. Группу лиц военнослужащие обнаружили вблизи границы на берегу реки Днестр. Задержанные оказались жителями Одессы и Татарбунарского района.

«С помощью резиновой лодки и «вооружившись» гидрокостюмами, нарушители пытались вплавь пересечь Днестр и незаконно попасть в соседнюю Молдову. О намерениях правонарушителей пограничникам стало известно заблаговременно», — говорится в сообщении.

Для поиска привлекли катер Морской охраны. За попытку незаконного пересечения государственной границы нарушители привлечены к административной ответственности. Дальнейшую судьбу мужчин уже будет решать суд.

Отмечается, что решившись на такой поступок, мужчины могли погибнуть, учитывая погодные условия и течение реки.

Одесса News информировала, что в Одесской области в марте 2024 года оперативниками отдела внутренней и собственной безопасности по Белгород-Днестровскому погранотряду совместно с сотрудниками Нацполиции задержан 47-летний житель области, который с помощью взятки пограничнику планировал переправить в Молдову 51-летнего земляка.

Фото: Госпогранслужба

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