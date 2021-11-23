В Подольском районе на пожаре погиб мужчина

22 ноября в 13 часов 22 минуты в Службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного полиции о возгорании жилого дома в селе Саражинка Подольского района.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожар ликвидирован самозатуханием.

На пепелище прибывшие 4 спасателя обнаружили обгоревшее тело хозяина дома.

Причина его смерти выясняется. Вероятно, от неосторожного обращения с огнём во время курения.

Как сообщала Одесса News, 21 ноября в посёлке Новодмитровка Раздельнянской территориальной общины, по улице Верхняя, возник пожар, в результате которого сгорела овчарня со 167 овцами.

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