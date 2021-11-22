«Овцы, мои овцы»: в Одесской области сгорела овчарня со 180 животными

Вечером 21 ноября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в посёлке Новодмитровка Раздельнянской территориальной общины, по улице Верхняя, возник пожар.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, пожарными установлено возгорание надворной постройки по всей площади. В результате пожара огнём уничтожено хозяйственное здание с овцами около 180 голов, спасены лишь 13 овец.

В течение часа, как отмечают спасатели. пожар был ликвидирован на площади 400 м2. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших среди людей нет.

Как сообщала Одесса News, неосторожное обращение с огнём стало причиной гибели женщины во время пожара 18 ноября в в селе Первомайское, по улице Киевской, 28, Визирской территориальной общины Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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