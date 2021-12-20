Три одесских спасателя ликвидировали последствия разбитого градусника

18 декабря в 13 часов 51 минуты к службе спасения обратились за помощью: в городе Белгород-Днестровский, в квартире на улице Лихачёва, 22 из разбитого медицинского термометра вытекла ртуть.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, сразу же для проведения демеркуризации выехала бригада спасателей.

Специалисты обработали место разлития ртути раствором 10% хлорного железа и 0,3% раствором перманганата калия.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года в Одессе на ул. Маловского за трамвайной остановкой были обнаружены 5,6 кг ртути в стеклянной бутылке.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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