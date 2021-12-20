В День святого Николая в Одесской области 3 пожара, в которых погибли 2 человека

В Одессе и области произошли 3 пожара, в которых погибли 2 человека.

О деталях сообщило 19 декабря Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Один из пожаров произошёл в дворовом сооружении на улице Набережной в селе Приморском Килийской территориальной громады Измаильского района. Ко времени прибытия пожарников горел жилой дом и баня. Пламенем было охвачено 70 квадратных метров площади. Спасено имущество и жилой дом на сумму 300 тысяч гривен, но при пожаре погиб 58-летний сосед. Причина пожара пока не установлена.

А 19 декабря в 17:58 спасатели получили сообщение о том, что в Приморском районе Одессы на улице Приморской в жилом здании пожар. Прибывшие 23 пожарника увидели горящие домашние пожитки в одной из квартир второго этажа двухэтажного дома и тело погибшего человека. Отмечено, что квартира была сильно захламлена, что усложняло оперативность эвакуации и тушения огня. Ликвидация пожара длилась полчаса.

В День святого Николая не спалось и жителям дома в Киевском районе Одессы на проспекте Свободы, 7. В 01:08 поступило спасателям сообщение о пожаре, на ликвидацию которого на 7 машинах спецтехники выехали 22 спасателя. Горел частный жилой дом открытым пламенем на площади в 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщала Одесса News,12 декабря из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности в Одесской области погибли 2 человека.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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