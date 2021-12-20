Смерть под колёсами поезда: 17-летний парень сидел на рельсах и не реагировал на гудки

Полицейские Одесской области расследуют обстоятельства произошедшей утром 19 декабря трагедии.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, неподалёку от станции Чубовка 17-летнего местного юношу насмерть сбил электропоезд.

По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются полные обстоятельства трагедии.



Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года под Ивановским мостом в Одессе электропоезд насмерть переехал мужчину, пересекавшего на мопеде железнодорожную колею.

Фото: Нацполиция

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