Смерть под колёсами поезда: 17-летний парень сидел на рельсах и не реагировал на гудки

Полицейские Одесской области расследуют обстоятельства произошедшей утром 19 декабря трагедии.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, неподалёку от станции Чубовка 17-летнего местного юношу насмерть сбил электропоезд.
По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали «скорую», но медики лишь констатировали смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются полные обстоятельства трагедии.
Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года под Ивановским мостом в Одессе электропоезд насмерть переехал мужчину, пересекавшего на мопеде железнодорожную колею.
Фото: Нацполиция
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