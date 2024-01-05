Ежедневно в портах Большой Одессы выгружается более 1 тысячи вагонов

В настоящее время среднесуточный объём выгрузки зерновых в портах Большой Одессы составляет 1053 вагона, что на 55 единиц больше недели назад.

Такие данные привёл заместитель директора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачёв на совещании с участниками аграрного рынка, сообщает Rail.insider.

Отмечается, что в общем, в направлении всех портов Украины движется 14 тыс. 333 вагона. Ежесуточно выгружается более 2200 единиц. С зерном в порты Большой Одессы следует 7398 вагонов. К Дунайским портам – 707 единиц. Средний объём выгрузки в портах Большой Одессы составляет 1053 вагона.

В Дунайских портах выгружается 84 вагона с зерновыми в сутки.

Ткачёв напомнил об ограниченной пропускной способности участка Подольск – Раздельная – Одесса-Застава. В настоящее время «Укрзализныця» работает над увеличением её объема с 47 до 50 пар поездов в сутки.

Также представитель УЗ предложил для доставки грузов в порты Рени и Измаил воспользоваться маршрутом через территорию Молдовы. «Это, конечно, приведёт к удорожанию перевозки. Но здесь необходимо учесть, сколько денег теряется из-за простоев, и не быстрее ли проехать через территорию Молдовы», — уточнил Ткачёв.

Одесса News информировала, что в Министерстве экономики фиксируют рост экспорта не только зерна, но и металлопродукции после создания альтернативного коридора в Чёрном море.

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