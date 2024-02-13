Польский министр сельского хозяйства извинился за инцидент на границе с зерном

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский от имени польских фермеров попросил прощения за то, что в районе пропускного пункта «Дорогуск» они высыпали зерно из нескольких украинских фур.

Об этом 13 февраля пишет издание ГОРДОН, ссылаясь на сайт польского правительства,

Министр назвал это не совсем адекватной формой протеста, к которой часто прибегают протестующие в разных странах.

«Фермеры не совладали со своими эмоциями, но не стоит забывать, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В преддверии весенних полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние», – считает Секерский.

Министр заявил, что выступает за диалог и прямые переговоры, как лучшую форму решения проблемы на границе.

«От имени польских фермеров я приношу извинения за такой акт отчаяния и прошу понять их крайне сложную ситуацию. Мы проводим технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, в ходе которых хотим определить условия торговли, которые ограничат приток товаров, подрывающих стабильность агропродовольственных рынков», – говорится в заявлении.

Министр считает, что украинские политики «были слишком эмоциональны» в оценках ситуации и призвал «помнить, что польские фермеры помогали и продолжают помогать Украине».

«Решение проблем лежит не только в польско-украинских отношениях, поскольку за организацию и правила торговли на общем европейском рынке отвечает Европейская комиссия», – добавил Секерский.

Одесса News информировала, что 11 февраля возле границы с Украиной в Дорогуске польские протестующие остановили три украинских грузовика и высыпали на дорогу зерно из них.

12 февраля посольство Украины в Польше озвучило требование наказать виновных за содеянное польскими фермерами.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что уничтожение польскими фермерами украинского зерна не имеет ничего общего с мирными протестами.

Польские аграрии 9 февраля приступили к новому блокированию дорог по всей стране, а также пунктам пропуска на польско-украинской границе, которое будет продолжаться до 10 марта.

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