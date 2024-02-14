Дело «Краяна»: вместе с Трухановым могут судить его бывшую помощницу Алёну Попову

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда рассмотрит вопрос об объединении двух дел по покупке по завышенной цене корпуса завода «Краян».

По одному из этих производств обвиняемыми проходят мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, экс-глава постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и экс-заместитель Владимир Радионов, директор ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Пётр Загодиренко, директор ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и директор предприятия «Брокбизнесконсалт» Галина Богданова (оценщик).

Отдельно рассматривается дело бывшей помощницы Труханова Алёны Поповой, которая, по данным Национального антикоррупционного бюро, была его пособницей и координировала действия между другими участниками схемы.

Попову судят по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества путём злоупотребления служебным положением). Труханова и других фигурантов – так же.

Судьи по делу Поповой удовлетворили ходатайство прокуратуры о передаче материалов коллегам. Вопрос объединения дел в ближайшее время должна рассмотреть коллегия судей ВАКС.

Одесса News информировала, что в отношении Галины Богдановой дело было закрыто в связи с её смертью. Следствие считает, что они организовали продажу городу админздания бывшего завода «Краян» по заведомо завышенной цене, в результате чего община понесла убытки в размере 92 млн грн. В дальнейшем эти средства, вероятно, планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, учредитель и руководитель которого по данным НАБУ проживает на временно оккупированной территории Луганской области.

Рассмотрение дела тянется с 2018 года. В начале июля 2019-го Малиновский райсуд оправдал всех подозреваемых, но 31 июля того же года САП обжаловала это решение. 11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила оправдательный приговор. В конце апреля 2023 года суд изменил меру пресечения Труханову по личному обязательству на залог в 30 млн грн и электронный браслет. 4 мая мэра отправили в СИЗО с залогом в 13,4 млн. гривен, но уже 5 мая он вышел на свободу.

В январе 2024-го ВАКС вернулся к рассмотрению дела.

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