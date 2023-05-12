Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29.

Об этом 11 мая сообщает ГОРДОН со ссылкой на в Twitter представительства Польши в ЕС.

«Из 28 самолётов, переданных Киеву на данный момент, Польша отправила целых 14 истребителей МиГ-29», – сказано в сообщении.

Кроме того, из 575 поставленных Украине танков Польша передала 325 единиц техники, указали в польском представительстве.

8 мая в минобороны Польши заявляли, что страна передала Украине 10 МиГ-29.

Для справки. Украина призывает партнёров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих ВСУ, преимущественно называют F-16.

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолётов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 17 апреля минобороны Словакии заявило о завершении передачи Украине всех обещанных истребителей.

3 апреля стало известно, что первые самолёты Украине передала и Польша. 5 апреля президент Польши Анджей Дуда уточнял, что четыре МиГ-29 Польша уже передала, ещё четыре находятся в процессе отправки. Дуда уточнял в апреле, что Украина получит 14 польских МиГ-29.

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

Истребители МиГ-29 из немецкого авиапарка, которые Польша передаёт Украине, Германия получила «в наследство» от бывшей ГДР в 1991 году.

Как сообщала Одесса News, Великобритания передаёт Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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