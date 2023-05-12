443-й день войны: ВСУ начали «формировать поле боя» для контрнаступления

Начались 443-и сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

В преддверии долгожданного контрнаступления ВСУ начали «формировать операции», что выражается в нанесении ударов по российским складам оружия, командным центрам и скоплениям техники для подготовки поля боя к началу наступательных действий.

Как пояснил изданию CNN высокопоставленный военный представитель США, это стандартная тактика перед крупными наступательными операциями.

Он напомнил, что в прошлом году перед освобождением Харьковской области и Херсона ВСУ аналогично наносили дальние удары по российским объектам, чтобы «сформировать поле боя». Представитель Пентагона считает, что подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнётся основная часть наступления.

Кроме того, кампания дальних ударов по российским объектам может быть направлена на дезинформирование противника.

По словам президента Зеленского, Украине требуется ещё время для подготовки к контрнаступлению. В частности, ожидается поставка дополнительных объёмов вооружений, которые нужны для наступательных операций.

Между тем, оккупанты уже начали впадать в истерику, видя в каждой тактической операции ВСУ на фронте то самое большое контрнаступление. Так, накануне главарь «Группы Вагнера» Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы идёт уже полным ходом.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 12 мая, авиация Сил обороны за истекшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, уничтожено 9 враждебных БпЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и ещё 2 важные цели противника.

Самые ожесточённые бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка, — информирует Генштаб ВСУ.

Как собщала Одесса News, Великобритания передаёт Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

На главном фото морпех «Наруто» – молодой, но уже опытный командир подразделения огневой поддержки 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. После мобилизации наращивать боевое мастерство и обретать воинскую славу начал сразу на одном из самых горячих направлений Донбасса. Вместе со своими подчинёнными отважно уничтожает врагов из СПГ-9.

Фото: Генштаб ВСУ

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