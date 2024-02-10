Польские аграрии приступили к новому блокированию польско-украинской границы

Польские аграрии 9 февраля приступили к блокированию дорог по всей стране, а также пунктам пропуска на польско-украинской границе.

По словам организаторов забастовки из независимого профсоюза фермеров «Солидарность», блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.

На украинско-польской границе в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков, — сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

«За прошедшие сутки мы видим увеличение очередей на территории Польши тех грузовых транспортных средств, которые ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины», — сказал Демченко.

По его словам, по состоянию на утро 10 февраля в направлениях трёх КПП, которые блокируют польские фермеры, — «Ягодин-Дорогуск», «Рава-Русская-Гребенное» и «Шегини — Медыка» — в очередях находится около 1300 грузовиков, больше всего — напротив пункта пропуска «Ягодин».

Спикер Госпогранслужбы также отметил увеличение количества грузовых транспортных средств в очереди в пункт пропуска «Краковец», где движение не блокируется, поэтому водители выбирают его для пересечения границы.

«По состоянию на утро напротив «Краковца» в сторону Украины на территории Польши в очередях находится немногим более 800 грузовых транспортных средств», — отметил Демченко.

Гостаможслужба сообщает, что по информации польской стороны, местные фермеры заявили о намерении в пункте пропуска «Хрубешув – Владимир-Волынский» (ст. «Изов») препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Хрубешув, при этом грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года Премьер-министр Польши Дональд Туск и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили в Киеве ситуацию на границе между Украиной и Польшей. Зеленский акцентировал внимание на важности преодолевать любые проблемы – максимально прагматично, ради общих интересов.

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