Суд в Одессе вынес приговор военному, разместившему в соцсетях фото радара

В Одессе командира отделения воинской части признали виновным в несанкционированном копировании информации по автоматизированным системам.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным следствия, около 02:00 23 июля 2023 года во время воздушной тревоги военный опубликовал в Instagram фотографию с экрана геоинформационной системы «Вираж» с комментарием: «Улетели… Так что немного спокойно». Примерно через три часа он поделился ещё одним фото с экрана «Вираж-планшет» — сообщил о движении ударных дронов в сторону Одессы и подписал снимок текстом: «Внимание!!! «Шахиды» в нашу сторону!!! Чёрные самолётики – это всё «Шахиды»».

Действия военного, который исполнял обязанности помощника дежурного по противовоздушной обороне, квалифицировали по части второй статьи 362 Уголовного кодекса Украины как несанкционированное копирование информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, если это привело к её утечке, совершённые лицом, имеющим право доступа к такой информации.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к полутора годам лишения свободы, но заменили это наказание должностным ограничением на такой же срок с запретом занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с использованием системы «Вираж-планшет».

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года 15 лет тюрьмы получил агент-спецназовец ФСБ, который хотел завербовать сотрудницу Службы безопасности и формировал собственную сеть информаторов в Одесской области.

Фото иллюстративное

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