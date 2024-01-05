На Windows-клавиатуре впервые за почти 30 лет появится новая клавиша

Корпорация Microsoft впервые за 30 лет сменит раскладку на Windows-клавиатуре, добавив туда новую клавишу Copilot.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на The Verge.

Клавиша, которая появится на новых ПК и ноутбуках от партнёров Microsoft, будет давать доступ к функции Windows Copilot на базе искусственного интеллекта от Microsoft. Чат-бот, похожий на ChatGPT, встроен в Windows 11, он может отвечать на запросы или даже выполнять действия внутри Windows.

На большинстве клавиатур новая клавиша будет располагаться рядом с правой клавишей Alt, но её расположение зависит от производителя на разных рынках. Она заменит клавишу меню.

Отмечается, что клавиша Copilot – первое большое изменение в раскладке клавиатуры ПК с Windows почти за 30 лет. Как сказал исполнительный вице-президент и директор по потребительскому маркетингу Microsoft Юсуф Мехди, предыдущим таким изменением было появление клавиши Windows на клавиатуре.

«Мы рассматриваем это как ещё один преобразующий момент в нашем пути к Windows, где Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта на ПК», – сказал Мехди.

Одесса News информировала, что компания Microsoft планирует внедрить своего персонального помощника на основе искусственного интеллекта Copilot для операционной системы Windows 10.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy