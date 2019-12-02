Snapchat создал специальные линзы для картин одесского музея

В честь 120-летия Одесского художественного музея Snapchat создал линзы, с помощью которых можно увидеть несколько экспонатов в дополненной реальности.

Об этом музей сообщает на своей странице в Facebook.



«Snapchat в коллаборации с Одесским художественным музеем создали специальные линзы для картин. Уже сейчас вы можете изучать две картины из коллекции нашего музея и одну скульптуру в дополненной реальности — всё благодаря подарку Snapchat к нашему 120-летию. Для этого отсканируйте специальный код, размещённый возле картины, с помощью мобильного приложения Snapchat, а затем наведите смартфон на картину», — говорится в сообщении.

Так, на картине Ивана Айвазовского «Ночь на Чёрном море» в дополненной реальности можно увидеть движение волн и облаков.

На портрете Екатерины II Дмитрия Левицкого линза поможет узнать, что означает тот или иной элемент картины.

Третья линза посвящена Иосифу Мормоне: «К сожалению, из всего его творческого наследия до наших дней почти ничего не дошло. Однако сохранились его скульптуры львов, которые сейчас размещены на Старосенной площади в Одессе. В Snapchat сделали линзу, которая позволит увидеть одну из скульптур львов в дополненной реальности просто в музее», — пишут музейщики.

Одесса News в ноябре сообщала, как Одесский художественный музей празднует своё 120-летие.