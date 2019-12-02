Мэр Одессы наградил победителей школьного конкурса «STOP буллинг»

2 декабря Одесский городской голова Геннадий Труханов наградил победителей конкурса аматорских социальных видеороликов «STOP буллинг».

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В этом году конкурс «STOP буллинг» проводился впервые. Идея создания социальных роликов нашла широкий отклик среди школьников города. Так, для участия в конкурсе было подано 39 индивидуальных и коллективных видеороликов от 32 образовательных муниципальных учебных заведений Одессы. Самыми младшими участниками стали ученики четвёртого класса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городской голова поблагодарил ребят за проделанную работу.

«Вы – маленькие люди с большим сердцем! И вы абсолютно правы: остановить буллинг можно только вместе. Этот конкурс – наука и нам, взрослым. Совершая поступки, важно помнить, что поведение детей – это проекция поведения взрослых. Можно долго рассказывать, как должно быть. Но достаточно ребёнку один раз увидеть совершенно противоположное тому, что говорится, и все эти рассказы становятся бесполезными. Нужно личным примером демонстрировать уважение друг к другу, доброту, отзывчивость, отношение к окружающей среде», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Первое место и денежное вознаграждение 5 000 гривен получил авторский коллектив одесской школы №1.



Победители также награждены дипломами департамента образования и науки Одесского городского совета и сладкими подарками.

Фото и видео: «Одесса»