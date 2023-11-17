В Одессе открыли центр защиты прав ребёнка «Барнахус»

В рамках проекта «Модель Барнахус в Украине», внедряемого Офисом Генерального прокурора в сотрудничестве с Министерством юстиции, в Одессе 16 ноября был открыт восьмой в стране междисциплинарный центр поддержки детей.

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

«Ещё один шаг на пути формирования правосудия, дружественного к ребёнку, стал возможным благодаря поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и Украинского фонда общественного здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевая роль Центра заключается в координации усилий всех причастных к уголовному процессу субъектов в интересах детей, пострадавших от насилия, в том числе в условиях войны.

Для справки. «Барнахус» (в переводе «Дом детей») – это междисциплинарный и межучредительный специализированный центр по работе с детьми, пострадавшими от насилия или ставшими свидетелями подобных преступлений.

Фото: Офис Генпрокурора

Видео: «Одесса»

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