Дания передала Украине автономные морские дроны

Дания передала Военно-морским силам Украины автономные гидрографические комплексы SeaBat T51, которые позволяют обнаруживать подводные объекты.

Об этом информагентству Минобороны Украины «АрмияInform» рассказал 16 ноября начальник гидрографической службы ВМС ВСУ, капитан 1-го ранга Роман Гончаренко.

По его словам, эти дроны производства Maritime Robotics (Норвегия) оборудованы многолучевым эхолотом, предназначенным для съёмки рельефа дна. Его возможности позволяют, в частности, обнаруживать подводные объекты, что сегодня очень важно для военных моряков.

«Главная задача многолучевого эхолота – собирать точные данные о морском дне и морской среде. Затем их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержки безопасной навигации в районе… Соответственно, мы можем знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки плавсредств, варианты прохода, маршруты переходов судов», – отметил Гончаренко.

По его словам, такой комплекс можно использовать в первую очередь в акваториях портов и закрытых водных акваториях. С его помощью военные моряки получают детализированный рельеф дна.

«Он значительно усилит возможности изучения морского дна, что иногда имеет решающее значение для безопасности мореходства и защиты окружающей среды», – подчеркнул капитан 1-го ранга.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года правительство Дании передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли танки БМП-2 и Т-72, бронированные инженерно-эвакуационные машины, боеприпасы и дроны.

Фото: armyinform.com.ua

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