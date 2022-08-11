ВСУ получила партию новых турецких бронетранспортёров ВМС Kirpi

Вооружённые силы Украины получили партию новых турецких бронетранспортёров ВМС Kirpi.

Об этом сообщает 9 августа в Facebook пресс-служба Оперативной группировки войск «Каховка».

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Мысягин написал в Telegram, что первые 50 машин уже поступили в распоряжение ВСУ. Ещё 150 – ожидаются.

Kirpi в переводе с турецкого означает «ёж». Машина оснащена бронированной кабиной, пуленепробиваемыми окнами, противоминно-взрывостойкими сиденьями и вмещает 13 человек (экипаж, состоящий из командира, стрелка, водителя, и до 10 пехотинцев).

Также Kirpi оснащён амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения. БТР может быть вооружён 7,62 или 12,7 мм пулемётом, имеет пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Эти бронемашины начали поступать на вооружение в 2014 году.

Ранее о поставках турецкой бронетехники в Украину не сообщалось. Бронетранспортёры Украине поставляли или обещали поставить, в частности, Литва (М113 и М577), Франция (VAB), США (М113), Дания совместно с Германией (М113) и Австралия (Bushmaster).

Как сообщала Одесса News, Северная Македония передала Украине 4 самолёта-штурмовика Су-25.

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