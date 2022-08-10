Северная Македония передала Украине 4 самолёта-штурмовика Су-25, которые купила во время конфликта 2001 года.

Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на MKD.mk. и Минобороны Македонии.

«Северная Македония передала в дар Украине на фоне российской агрессии четыре военных самолёта Су-25. В 2001 году страна сама приобрела эти воздушные суда за 4 млн. евро, когда переживала острый освободительный кризис», — говорится в сообщении.

Самолёты были предназначены для непосредственной поддержки пехоты, и в ходе конфликта совершили несколько боевых вылетов в поддержку наземных действий сил безопасности Македонии.

Отмечается, что кроме самолётов, Северная Македония отправила партию танков в помощь ВСУ.

«Это танки, входящие в состав танкового батальона Сухопутных войск, который планируется расформировать. Речь идёт о танках третьего поколения, которые с развитием технологий через несколько лет станут неконкурентоспособными и несовместимыми с нашими запросами на поставку с западной платформы», — отметили в оборонном ведомстве на беспокойство СМИ о том, что такое активное участие в судьбе Украины может ослабить собственную армию.

Как сообщала Одесса News, правительство Германии одобрило продажу Украине 100 современных самоходных гаубиц Panzerhaubitze2000.

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