Одесский экс-нардеп от «Партии регионов» объявлен в международный розыск

Под процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны, разжигании расовой вражды и ненависти, оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, народный депутат Украины VII созыва, житель города Одессы, в 2014 году выехал на территорию России, где совершал активные действия в ущерб суверенитету и независимости Украины.

Так, после начала полномасштабного вторжения вооружённых сил России в Украину, с 15 по 19 марта 2022 года подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Киевской области совместно с военнослужащими России публично пропагандировал их действия и отрицал осуществление вооружённой агрессии против Украины.

«Его высказывания в дальнейшем были распространены в том числе на веб-странице русского федерального телеканала при Министерстве обороны России. Кроме того, 3 апреля и 15 мая 2002 года подозреваемый, находясь в Москве, во время публичных выступлений и участия на общероссийском телеканале «Россия 1» выражал поддержку временной оккупации части территории Украины РФ и созданных ею псевдоорганов. Он публично одобрял действия России и призвал не останавливаться и продолжать вооружённую агрессию против Украины с применением более жёстких методов», — говорится в сообщении.

В дальнейшем эти выступления были опубликованы в YouTube под названием – обращение к украинцам и землякам-одесситам.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщила СБУ 10 августа, подозреваемы объявлен в международный розыск.

Правоохранительные органы не называют фамилию коллаборанта, но из СМИ известно, что речь идёт об Игоре Маркове.

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