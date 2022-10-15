Мотали срок в одесском СИЗО и получали помощь как беженцы: скоро суд

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд 2 обвинительных акта в отношении 2-х лиц по факту мошеннического получения ими денежной помощи от государства как внутренне перемещённым лицам.

Подробности мошеннической схемы описывала в сентябре 2022 года Одесса News.

Теперь мошенников за незаконное получение выплат для переселенцев ждёт суд, — пишет пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что лица, находящиеся в Одесском следственном изоляторе и зарегистрированные в населённых пунктах, где ведутся активные боевые действия, мошенническим путём зарегистрировались на платформе «ДІЯ», как переселенцы с этих территорий, и в дальнейшем получали денежную поддержку от государства около 2000 гривен ежемесячно.

«Предприимчивый уроженец Херсона, находясь под стражей в следственном изоляторе по обвинению в совершении имущественного преступления, через мобильное приложение «Портал Дія» заполнил форму с указанием недостоверной информации о своём местонахождении и статусе и получил 8000 грн государственной помощи. В настоящее время мужчина отбывает наказание за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 185 УК Украины, в исправительной колонии», — сообщает облпрокуратура.

Отмечается, что по той же схеме уроженка Луганщины получила 14 000 грн выплат, находясь в учреждении предварительного заключения за торговлю оружием: женщина с сообщником сбывала на территории Одесской области оружие из зоны боевых действий.

Своими противоправными действиями обвиняемые причинили материальный ущерб Государственному бюджету Украины в лице Министерства социальной политики на общую сумму 22 000 гривен.

Прокурором в рамках уголовных производств заявлены гражданские иски о возмещении государству причинённого ущерба.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляли следователи ОП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области и ГУ «Одесский следственный изолятор».

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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