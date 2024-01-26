Подозрение получили экс-депутаты ОП-ЗЖ, укравшие более 30 судов торгового флота

По материалам СБУ подозрение получили экс-депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОП-ЗЖ), укравшие более 30 судов торгового флота Украины.

Служба безопасности совместно с НАБУ и САП разоблачила масштабную схему хищения имущества государственной компании «Украинское Дунайское пароходство», — сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн. грн.

По данным следствия, сделку организовали два бывших депутата Одесского облсовета от запрещённой партии ОП-ЗЖ и экс-начальник судоходной компании. В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой по аренде вышеупомянутых судов.

Однако вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили на них номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию. После этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъёмности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях, в частности, на территории Украины, но уже под другой регистрацией.

В настоящее время правоохранители установили местонахождение всех похищенных судов и арестовали их. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что «новые» плавсредства изготовлены из комплектующих речных плавсредств государственного предприятия.

На основании собранных доказательств, трём организаторам сделки и трём их сообщникам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса: ⁠ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершённое организованной преступной группой в особо крупных размерах); ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом с использованием служебного положения, совершённое организованной преступной группой в особо крупных размерах); ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершённое организованной группой в особо крупных размерах).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы, — говорится в сообщении.

Арестованное имущество передано в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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