Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

26 января Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Провёл ставку. Авдеевка, Купянск, юг – все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалёва, Гнатова и других», – написал Зеленский.

По словам Президента, ещё одним «фокусом внимания» было обеспечение Сил обороны Украины снарядами.

«Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнёрами по ритмичности МТП (международная техническая помощь, – ред), постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объёмов, так и дальности применения», – подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что на заседании Ставки заслушал доклад «о защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора».

«Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха», – пояснил Президент.

Одесса News информировала, что 17 января 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провёл второе в этом году заседание Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ, на котором речь шла о ситуации на фронте, противодействии диверсионным группам, укреплении границы.

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