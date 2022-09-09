Судно ВМС Румынии наткнулось на мину, в Одессе дрейфующую мину подорвали

Судно ВМС Румынии наткнулось на дрейфующую мину, которую пыталось обезвредить во время непогоды в Черном море.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Румынии и издание Reuters.

В румынском оборонном ведомстве проинформировали, что судно было предупреждено о мине, дрейфующей примерно в 25 морских милях к северо-востоку от румынского черноморского порта Констанца, но не смогло её обезвредить из-за сильного ветра и волн.

«Жертв и пострадавших вследствие взрыва нет, 75-ти военнослужащим корабля ничего не угрожает, плавучесть судна не нарушена, а на борту нет серьёзных повреждений», — говорится в заявлении министерства.

Украинские военные 8 сентября уничтожили в акватории Одесской области дрейфующую морскую мину, сообщает в Telegram пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что противокорабельная вражеская мина была обнаружена украинскими силами обороны. Её сорвало с якоря во время шторма и прибило к побережью в Одесском районе.

Как сообщала Одесса News, якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью в Одесской области. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено. В конце июня – начале июля в регионе на минах подорвались и погибли два человека, ещё один получил контузию.

Мины начали появляться в Чёрном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля. Румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвреживали их в своих территориальных водах. По информации минобороны Румынии, с того дня Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Чёрного моря.

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