Гранатомётчика из «ДНР» одесский суд приговорил к 15 годам лишения свободы

15 лет за решёткой за государственную измену проведёт гранатометчик «ДНР» по приговору одесского суда.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый — уроженец Одесской области — признан виновным и осуждён за участие в террористической организации и государственную измену.

У него также будет конфисковано имущество.

Прокурорами в суде доказано, что в мае 2014 года мужчина присоединился к террористической организации «ДНР» и почти 8 лет оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

«Осуждённый с 24 февраля 2022 года, будучи в должности гранатомётчика в составе боевого подразделения 11 отдельного мотострелкового полка «ДНР», участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области. В частности, он осуществлял противостояние ВСУ в населённых пунктах Прохоровка, Каменское, Солнечное, Хлебодаровка, Донецкое, Свободное, Ближнее, Бугаз, Новотроицкое, Оленёвка и Березово Донецкой области. При этом участвовал в занятии и оккупации указанных населённых пунктов», — говорится в сообщении.

В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии он был взят в плен.

В ходе судебного разбирательства предатель признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, — сообщала Одесса News.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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