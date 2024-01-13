В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Грушецкий, светлая память

2 ноября 2023 года в Одессе, у Дома офицеров, попрощались с одесситом-азовцем Андреем Грушецким с позывным «Груня», тело которого искали год. Защитник погиб в тяжёлом бою на Запорожском направлении летом 2022 года, но нашли его только в июне 2023-го.

Об этом сообщало «Суспільне«.

До полномасштабной войны Андрей Грушецкий был активистом движения «Национальное сопротивление», участвовал в столкновениях с пророссийскими представителями «Куликова поля» 2 мая 2014 года. В марте 2022 года Андрей поехал в Киев и записался в подразделение «Азова».

Первый его бой был у села Великая Новосёлка в Донецкой области.

«Груня погиб летом 2022 года. В Запорожском направлении. Вражеский пулемётный огонь вплотную оказался прицельным и смертельным. Он был первым номером штурмовой группы, как сапёр-стрелок. Вёл группу, чтобы та не попала на минные заграждения. И он действительно смело в бой шёл так, как шли Герои…»‎, — вспоминает побратим Андрея военный Владислав Скоробогач.

Владислав после боя пытался найти тело друга, но тщетно.

Мама Андрея до последнего верила, что её сын в плену…

В память об Андрее Грушецком возле одесского крематория его побратимы зажгли файеры.

Одесса News сообщала, что в октябре 2023 года в селе Новая Долина Авангардовской громады Одесской области провели в последний путь своего земляка, военнослужащего Олега Давидяна.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Суспільне Одеса

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy