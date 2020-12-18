Одесский активист испугался, что его могут справедливо арестовать

Активист-радикал из Одессы Сергей Стерненко заявил, что получил копию ходатайства прокурора Одесской облпрокуратуры в Приморский райсуд Одессы о заключении его под стражу.

Стерненко разместил скан документа на своей странице в Facebook.

«Только что получил на электронку от прокуроров — ходатайство об избрании мне меры пресечения в виде…содержания под стражей», — отметил Стерненко.

Общественный активист уточнил, что домашний арест у него закончился почти 3 недели назад, он никуда не скрывался, ведёт публичный образ жизни, «приезжал даже на одно заседание, которое не состоялось. Но шавкам Венедиктовой пофиг» — есть «чёткое указание закрыть меня в СИЗО. Это по делу моей необходимой обороны».

По словам Стерненко, заседание Приморского райсуда назначено на 12 часов 18 декабря.

Как сообщала Одесса News, прокуратура инкриминирует Стерненко совершение преступления по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Происшествие случилось 24 мая 2018 года, когда на него было совершено нападение Иваном Кузнецовым и Андреем Исайкулом. После драки оба хотели сбежать, однако Стернеко догнал и ранил Исайкула, а Кузнецова зарезал ножом.

В августе 2020 года Стерненко вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве Кузнецова и ношении холодного оружия без разрешения. Позже Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения Стерненко в виде ночного домашнего ареста.

Вдова Ивана Кузнецова подала 9 октября гражданский иск к Стерненко на общую сумму около 4,5 млн грн.