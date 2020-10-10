Две жены покойного, нападавшего на Стерненко, требуют от него денежной компенсации

Адвокаты жён одного из участников покушения на экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко подали 9 октября гражданские иски к нему на общую сумму около 4,5 млн грн.

Две жены Ивана Кузнецова, получившего смертельное ранение от Стерненко во время его т.н. самообороны, требуют от него компенсации для пяти членов семей.

Об этом сообщает сам Стерненко на своей странице в Facebook.

«Прочитал гражданские иски от двух жен нападавшего на меня Кузнецова, которые написали адвокаты … Послушал еще послесудебную речь той стороны. Если кратко, то Иван Кузнецов на меня не нападал, а это я просто так, идя со своей девушкой за руку, напал на него, когда он мирно гулял 5 часов под моим подъездом еще с одним титуханом без телефонов», — отметил Стерненко.

Согласно материалам уголовного производства, констатировал Стерненко, «Кузнецов нигде не работал и не имел дохода, но при этом содержал обеих жён и троих детей от них. Ибо когда шёл меня убивать, это была неофициальная работа…».

Стерненко отметил, что адвокат жён также рассказывал о детях, которые остались без отца. «Но на мой вопрос, думал ли отец о детях, когда ночью ждал меня под домом, он почему-то не ответил … По его логике, нельзя отбиваться от нападавших и нельзя стрелять в оккупантов. Напали? Стой и терпи. Общая сумма исков ко мне — около 4,5 млн грн», — добавил он.

Во время заседания 9 октября Приморский райсуд Одессы определил порядок исследования доказательств прокуратуры, которая инкриминирует Стерненко совершение преступления по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Решено сначала допросить по делу обвиняемого Стерненко, затем рассмотреть доказательства стороны обвинения и допросить свидетелей и потерпевших.



Также суд согласовал с представителями сторон по уголовному делу даты четырех следующих заседаний — 23 и 29 октября, 6 и 12 ноября.

По мнению Стерненко, «процесс показывает всю гнилость, тупость и антигуманность этого временного режима. Этот процесс — это и есть лицо уродов с Банковой».

Как сообщала Одесса News, во время предыдущего заседания суд отклонил ходатайство прокуратуры об избрании Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. Поскольку стороной обвинения не было предоставлено надлежащего обоснования, Стерненко сейчас находится под ночным домашним арестом.

Предметом слушания суда является выяснение обстоятельств нападения на Стерненко, произошедшего 24 мая 2018 года. Одного из них праворадикал смертельно ранил ножом в живот. Второго, также раненного Стерненко, полиция задержала, но вскоре отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

Фото: Facebook