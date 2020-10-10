Кабмин уволил главу Госслужбы морского и речного транспорта

9 октября Кабинет Министров освободил от занимаемой должности руководителя Государственной службы морского и речного транспорта.

Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил ряд кадровых решений:… уволить Звягинцева Сергея Борисовича — с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (по соглашению сторон), — написал чиновник.

Исполнение его обязанностей временно возложено на Андрея Глазкова (первый заместитель председателя Морской администрации).

Также Кабмин назначил Базанову Татьяну заместителем Председателя Госагентства водных ресурсов Украины.