Президентскими указами назначены судьи в нескольких судах Одесской области

Указами Президента Украины Владимира Зеленского назначены судьи в некоторых местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах в Одесской области.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.
Согласно Указам, судьями в местных общих судах назначили:
- Любашёвского районного суда Одесской области Ольгу Михалюк;
- Суворовского районного суда города Одессы Александра Бокова;
- Котовского горрайонного суда Одесской области Андрея Дзюбинского;
- Киевского районного суда города Одессы Юлию Скрыль;
- Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Сергея Гелла;
- Малиновского районного суда города Одессы Надежду Шевчук;
- Приморского районного суда города Одессы Юрия Кривохижа;
- Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анну Топалову;
- Ильичёвского городского суда Одесской области Евгения Яковца;
- Ананьевского районного суда Одесской области Олега Желяскова;
- Арцизского районного суда Одесской области Сергея Варгараки;
- Киевского районного суда города Одессы Константина Цирфу.
Судьёй хозяйственного суда Одесской области назначена Татьяна Деркач.
Одесса News информировала о предыдущих Указах Президента Украины о назначении судей в местных общих, хозяйственных и административных судах Одесской области.
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