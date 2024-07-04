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Президентскими указами назначены судьи в нескольких судах Одесской области

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Указами Президента Украины Владимира Зеленского назначены судьи в некоторых местных общих, хозяйственных и административных судах, а также в областных хозяйственных судах в Одесской области.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.

Согласно Указам, судьями в местных общих судах назначили:

  • Любашёвского районного суда Одесской области Ольгу Михалюк;
  • Суворовского районного суда города Одессы Александра Бокова;
  • Котовского горрайонного суда Одесской области Андрея Дзюбинского;
  • Киевского районного суда города Одессы Юлию Скрыль;
  • Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Сергея Гелла;
  • Малиновского районного суда города Одессы Надежду Шевчук;
  • Приморского районного суда города Одессы Юрия Кривохижа;
  • Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Анну Топалову;
  • Ильичёвского городского суда Одесской области Евгения Яковца;
  • Ананьевского районного суда Одесской области Олега Желяскова;
  • Арцизского районного суда Одесской области Сергея Варгараки;
  • Киевского районного суда города Одессы Константина Цирфу.

Судьёй хозяйственного суда Одесской области назначена Татьяна Деркач.

Одесса News информировала о предыдущих Указах Президента Украины о назначении судей в местных общих, хозяйственных и административных судах Одесской области.

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