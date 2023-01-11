В Голливуде проходит 80-й «Золотой глобус», выступил Зеленский

В центре американской киноиндустрии стартовала 80-я торжественная церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Торжества проходят на сцене гостиницы Beverly Hilton в Голливуде, сообщает Укринформ.

К зрителям церемонии вручения кинопремии обратился Президент Владимир Зеленский, поблагодарив союзников Украины за поддержку, пишет CNN.

«Впереди ещё ждут битвы и слёзы. Но теперь я могу сказать, кто был лучшим в прошлом году – вы в свободном мире, который объединился вокруг поддержки свободного украинского народа”, – сказал Зеленский в видеообращении.

Отмечается, что президента Украины представил зрителям и аудитории американский актёр Шон Пенн, ранее лично встречавшийся с Зеленским в Киеве.

В своем обращении Зеленский заявил, что «война в Украине ещё не завершилась, но волна меняется и уже очевидно, кто победит».

Он также упомянул о церемонии вручения «Золотых глобусов» в 1940-х до завершения Второй мировой войны.

“Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия”, – отметил Президент.

Роль ведущего церемонии награждения в этом году досталась американскому комику Джероду Кармайклу.

Хотя перечень победителей во всех номинациях держится в строжайшей тайне до момента объявления со сцены, уже известно, что премию имени Сесиль Б. Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе получит известный актёр Эдди Мерфи.

Сейчас официально известно, что лучшим полнометражным драматическим фильмом 2022 года стал «Фабельманы» Стивена Спилберга. Это американский полуавтобиографический фильм, частично основанный на детстве Спилберга в Аризоне и его первых шагах в киноиндустрии.

В этой номинации соревновались также кинокартины: «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Тар» и «Лучший стрелок: Маверик».

Ещё одна особенность нынешней церемонии состоит в том, что её впервые в истории будут транслировать онлайн, а не только в прямом телеэфире.

Кинопремия «Золотой глобус» считается одной из самых престижных в сфере кино и телевидения, впрочем, по организации она имеет свои особенности. Обычно «Золотой глобус» открывает сезон престижных наград и определяет направление для других кинопремий и международных конкурсов. Премия вручается в 25 номинациях, причём 14 определяет лучших в сфере кино, остальные 11 – на телевизионном экране.

Традиционно премия «Золотой глобус» присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

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