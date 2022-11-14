Вышел невероятный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма «Аватар: Путь воды».

Как сообщает Киноафиша, режиссёром фильма остался Джеймс Кэмерон.

В новой части к своим ролям вернулись Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана, а большинство событий будут происходить под водой. Для этого съёмочная команда использовала самое современное оборудование для съёмок фильма.

Отмечается, что события «Пути воды» разворачиваются спустя 10 лет после событий оригинала. На Пандору возвращается знакомая по первой части угроза, от которой Джейк защищается вместе с армией Нави.

Действие второй части будет происходить в океане и вокруг него. «Куда бы мы ни пошли, я знаю, что эта семья – наша крепость», – говорит Джейк. Зрители увидели новые виды животных вроде странной смеси рыбы и птицы или существа, напоминающего кита.

Премьера в Украине 15 декабря.

Как сообщала Одесса News, американская стриминговая платформа Netfliх на своём канале в YouTube презентовала тизер фильма немецкого режиссёра Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», снятого по одноименному роману немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod