Восемь судов вышли «зерновым коридором» из портов Большой Одессы в воскресенье

Восемь судов вышли из портов Большой Одессы в воскресенье, 13 ноября.

По информации Совместного координационного центра (СКЦ), они перевозят в общей сложности 250 968 тонн зерна и прочего продовольствия в рамках «Черноморской зерновой инициативы».

Судно Stavros доставит 55,3 тыс. тонн пшеницы в Йемен, сухогруз Cebihan — 54,2 тыс. тонн пшеницы в Оман, судно Rising Falcon — 26,2 тыс. тонн пшеницы в Италию, сухогруз Ssi Erdogan Bey — 34,2 тыс. тонн рапса – в Германию.

Кроме этого, в Испанию отправился сухогруз Belforest с 33 тыс. тонн кукурузы и 22 тыс. ячменя, а также Lady Sema с 8,6 тыс. тонн семян подсолнечника. Судно Ps Pelican отправилось в Китай, оно перевозит 37 тыс. тонн подсолнечного масла, сухогруз Besiktas Iceland доставит в Нидерланды 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла.

Также, отмечается в информации СКЦ, в наши порты следуют пять судов, прошедших 13 ноября морским гуманитарным коридором. 61 сухогруз ожидает разрешения на захождение в порты Украины, а также десять загруженных судов готовятся к осмотру в турецких территориальных водах.

Срок «зернового оглашения» заканчивается 19 ноября. Однако, как пишет Укринформ, по утверждению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Haber Türk, “было бы неправильно устанавливать временные ограничения. Мы сказали им, что чем дольше будете выполнять эту работу, тем слаженнее она будет. С другой стороны, по моему мнению, нужно хорошо очертить границы этой работы и хорошо над ней работать», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также высказался за интенсификацию потока продовольствия и удобрений в страны, которые нуждаются в них больше всего, в частности, страны Африки.

Как сообщала Одесса News, Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется, что на этой неделе будет принято решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

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