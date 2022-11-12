11 ноября из портов Большой Одессы вышли 4 судна с украинской агропродукцией

В рамках «зерновой инициативы» 11 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 4 судна с украинской агропродукцией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

«Зерновая инициатива»: из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 4 судна со 120 тыс. тонн агропродукции в страны Азии и Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в портах Одесской области обрабатываются 25 судов. На них загружается 741 тыс. т украинской агропродукции. 10 ноября порты Большой Одессы приняли 4 судна под загрузку 148 тыс. т агропродукции.

«По «зерновому коридору» движутся 7 судов под загрузку 198,2 тыс. т агропродукции. В частности, балкеры вывезут 40 тыс. т пшеницы для Эфиопии (BUZBURUN M) и 40 тыс. т для Йемена и Афганистана (GOKOVA M).

С начала действия «зерновой инициативы» из Одесских портов вышли 442 судна, которые экспортировали 10,3 млн т украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Срок подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года по предложению Организации Объединённых Наций Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» истекает 19 ноября.

Евросоюз призывает Россию продлить срок действия «зернового соглашения» и не ставить под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Как сообщает Укринформ, в заявлении ЕС, сделанном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сказано: «Мы призываем Россию продлить соглашение после завершения его текущего срока действия, который заканчивается 19 ноября, и призываем Россию добросовестно выполнять Черноморскую зерновую инициативу ООН. ЕС и его страны-члены будут продолжать реагировать на глобальный кризис продовольственной безопасности и поддерживать своевременные и стабильные поставки украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки», — говорится в заявлении.

В нём также указано, что «продовольствие и голод никогда не должны использоваться в качестве оружия войны».

Как информировала Одесса News, первое судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 1 августа. О выходе из инициативы 29 октября заявила РФ, однако движение судов по «зерновому коридору» было продолжено. 2 ноября было объявлено о возвращении России к инициативе.

Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется на принятие решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

Фото: Мининфраструктуры

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