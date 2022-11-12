В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Раецкий, светлая память

На российско-украинской войне погиб 43-летний житель села Бакша Одесской области Раецкий Владимир Григорьевич.

Об этом сообщила пресс-служба Савранского поселкового совета.

Погибший был командиром БТРа морской пехоты.

Похоронили нашего защитника на сельском кладбище села Бакша.

Как сообщала Одесса News, Кодымская община Одесской области провела в последний путь своего земляка — военнослужащего Национальной гвардии Украины, уроженца с. Пирожная Владимира Серого.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Савранский поссовет/Facebook

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