Одесса получила медоборудование из Италии для реабилитации бойцов после ранения

Одесса получила из Генуи (Италия) медицинское оборудование для протезирования и реабилитации бойцов после ранения.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что в минувшем году в Генуе состоялось открытие офиса «Одесса 5Т». По поручению городского головы Геннадия Труханова Офис занимался совместными проектами между Одессой и Италией в области образования, архитектуры, культуры, инвестиций и бизнеса. Однако начатая Россией война внесла свои коррективы, и сегодня Офис помогает в решении гуманитарных вопросов.

Медоборудование пришло в Одессу благодаря Presidente Salvi Cesare, vice Presidente Salvi Camilla и Dr. Tcherkes Zade Tariel из Studio Medico Ariel при помощи Амбассадора Одессы в Италии Аттилио Маллиани.

«Помощь уже передана в Департамент здравоохранения для распределения по больницам города. Одесса искренне благодарит своих итальянских друзей за помощь», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 50 детей из многодетных семей Одессы в мае 2022 года отправили в Геную.

Фото: «Одесса»

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