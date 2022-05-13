50 одесских детишек отправили в Геную

Итальянский город-побратим Одессы Генуя продолжает оказывать поддержку — 50 детей из многодетных семей отправятся в этот город.

Проводить детей приехал мэр Одессы Геннадий Труханов, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Мы взаимодействуем с муниципалитетом нашего города-побратима Генуя, который с первых дней войны помогает нам гуманитарной помощью. Сегодня они готовы принять наши многодетные семьи, которые будут находиться там в безопасности», — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова поблагодарил руководство Генуи, а также Амбассадора Одессы в Италии Аттилио Маллиани, который занимался организацией переезда одесских семей в Геную.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года Генуя передала Одессе две машины скорой помощи.

Фото: «Одесса»

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