Космический спутник показал затопленные российские корабли у острова Змеиный

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки ситуации на острове Змеиный.

Об этом сообщает CNN.

На кадрах хорошо видно потопленный катер. Рядом пришвартовался целый катер и плавучий кран. Также на самом острове видны уничтоженные ВСУ здания, чтобы там не могли закрепиться российские военные.

Российский катер уклоняется от ракетной атаки

Как сообщала Одесса News, судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» было повреждено в районе острова Змеиный Одесской области 12 мая.

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