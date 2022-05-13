Космический спутник показал затопленные российские корабли у острова Змеиный

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки ситуации на острове Змеиный.
Об этом сообщает CNN.
На кадрах хорошо видно потопленный катер. Рядом пришвартовался целый катер и плавучий кран. Также на самом острове видны уничтоженные ВСУ здания, чтобы там не могли закрепиться российские военные.
Как сообщала Одесса News, судно тылового обеспечения проекта 23120 «Всеволод Бобров» было повреждено в районе острова Змеиный Одесской области 12 мая.
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